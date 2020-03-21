20 березня в Одесі спостерігали незвичайне природне явище. Небо розділили на дві частини хмари.

Знімки опублікувала в Twitter одна з одеситок, пише Аpostrophe (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

У коментарі до опублікованих фото автор написала, що незвичайним явищем природа відзначила день весняного рівнодення.

"Дуже красиве природне явище було в Одесі. Природа постаралась на честь рівнодення", – йдеться у підписі.

В Одесі зняли дивовижне явище природи apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пляжі і узбережжя сховалися густий жовтуватою піною. Вона виникла на пляжах через нашарування відразу декількох природних явищ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram