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21 березня • оновлено в 12:46
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В Одесі зняли дивовижне явище природи: фантастичні фото

3.8т
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20 березня в Одесі спостерігали незвичайне природне явище. Небо розділили на дві частини хмари.

Знімки опублікувала в Twitter одна з одеситок, пише Аpostrophe (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

У коментарі до опублікованих фото автор написала, що незвичайним явищем природа відзначила день весняного рівнодення.

"Дуже красиве природне явище було в Одесі. Природа постаралась на честь рівнодення", – йдеться у підписі.

В Одесі зняли дивовижне явище природи

В Одесі зняли дивовижне явище природи

apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи

В Одесі зняли дивовижне явище природи

apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи

В Одесі зняли дивовижне явище природи

apostrophe.ua

В Одесі зняли дивовижне явище природи

В Одесі зняли дивовижне явище природи

apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пляжі і узбережжя сховалися густий жовтуватою піною. Вона виникла на пляжах через нашарування відразу декількох природних явищ.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Другого удивительного нет в этой колонии..
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