В Одессе школьница выпила 'коктейль' колы с антисептиком и попала в больницу

Ученица старших классов одного из учебных заведений Одессы отравилась, выпив колу, к который был подмешан антисептик. 14-летнюю школьницу госпитализировали.

Об этом сообщило местное издание Odessit.ua. Инцидент произошел в специализированной школе №35 I-III степеней, что на проспекте Гагарина, 3 в городе.

По словам очевидцев, которые поделились деталями в социальных сетях, это был своеобразный пранк. Мол, подростки всего лишь решили пошутить и сделали однокласснице "коктейль из колы и антисептика".

В итоге девушке стало плохо. Несовершеннолетнюю доставили в лечебное учреждение, где медики оказали ей необходимую помощь.

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Что такой инцидент имел место, подтвердили в Одесском городском совете. Там подчеркнули, что потерпевшую уже выписали из больницы, она находилась дома.

Напомним: в городе Черноморск Одесской области ученица школы проглотила четыре магнита, которые застряли в ее желудке. В таком состоянии девочка прошла несколько дней, ей понадобилась операция.

Оказалось, что ребенок приобщился к очередному опасному челленджу из соцсетей. Состоит он в том, что дети и подростки проглатывают мелкие магниты. Оказавшись в желудке, посторонние тела могут привести к опасным последствиям и даже смерти. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября в Белгород-Днестровском на Одесщине неизвестным веществом отравилась семья. Женщина умерла, ее мужа и дочь доставили в больницу. Последняя находилась в коме, а ее отец, придя в себя, признался, что ничего не помнит о произошедшем.