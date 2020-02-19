В Одессе пес-потеряшка вернулся домой спустя два месяца: о нем говорил весь город

В Одессе потерявшийся пес два месяца искал своего хозяина в городских маршрутках и нашел его благодаря тому, что "собачьи поиски" получили резонанс в СМИ и социальных сетях.

Благодаря публикациям и перепостам в интернете информация о примерном местонахождении собаки случайно дошла до хозяина, который тоже искал своего любимца посредством объявлений, сообщила "Украинская служба информации" (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Два месяца назад маламут по кличке Бади потерял на одесских Черемушках своего хозяина Сергея. Видимо, это случилось в районе остановки Дом мебели на площади Деревянко. По крайней мере, именно она стала той "ниточкой", которую не потерял сообразительный пес.

Все это время собака не просто жила на остановке, ожидая, что хозяин вернется. Бади не пропускал ни одной маршрутки, откуда его невозможно было выгнать, пока пес не обойдет салон и не убедится, что среди пассажиров нет его хозяина.

Одесский пес два месяца искал хозяина в маршрутках УСИ

Многодневные поиски Бади привлекли к нему внимание. Фотографиями и видео с явно породистой собакой, которая живет на остановке, не ест и не пьет, но не пропускает ни одной маршрутки, люди стали делиться в социальных сетях. Затем собачью беду осветили журналисты и о Бади узнало еще больше людей, среди которых в итоге оказался и его хозяин.

Из чьей-то публикации в интернете мужчина узнал, что Бади ждет его на площади Деревянко. Но когда хозяин туда приехал, его собаки там не было. Оказалось, пес наотрез отказался выходить из одной маршрутки, в которой он с Черемушек приехал на поселок Котовского. Но эта нестыковка уже не могла помешать хэппи-энду трогательной истории, который ускорила очередная неслучайная случайность.

Когда хозяин не обнаружил свою собаку на указанной остановке, ему неожиданно позвонила незнакомая одесситка, которая увидела его номер телефона в очередной интернет-статье про потерявшегося Бади. Женщина сообщила Сергею, что в данный момент его собака едет с ней в маршрутке и они находятся в другом районе города.

"Я попросил эту девушку придержать Бади и поехал к ним. Так, спустя два месяца поисков, его удалось найти", – рассказал журналистам хозяин пса.

Теперь Бади снова дома, где за два месяца почти потеряли надежду его найти. Зато больше Бади обещают не терять.

В Одессе пес-потеряшка вернулся домой спустя два месяца Facebook / Наташенька Натулька

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из зоопарка сбежал конь, которого работники зверинца, как ни пытались, не смогли поймать. Погуляв по расположенному рядом парку и проголодавшись, конь, как ни в чем не бывало, вернулся "домой" сам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал