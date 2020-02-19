В Одесі загублений пес повернувся додому через два місяці: про нього говорило все місто

В Одесі собака, що загубився ще два місяці тому, шукав свого господаря в міських маршрутках та знайшов його завдяки тому, що "собачі пошуки" отримали резонанс в ЗМІ та соціальних мережах.

Завдяки публікаціям і перепостам в інтернеті інформація про приблизне місцезнаходження собаки випадково дійшла до господаря, який теж шукав свого улюбленця за допомогою оголошень, повідомила "Українська служба інформації" (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Два місяці тому маламут на прізвисько Баді втратив на одеських Черемушках свого господаря Сергія. Ймовірно це сталося в районі зупинки Будинок меблів на площі Дерев'янко. Принаймні, саме вона стала тією "ниточкою", яку не втратив кмітливий пес.

Весь цей час собака не просто жив на зупинці, чекаючи, що господар повернеться. Баді не пропускав жодної маршрутки, звідки його неможливо було вигнати, поки пес не обійде салон і не переконається, що серед пасажирів немає його господаря.

Одеський пес два місяці шукав господаря в маршрутках УСІ

Багатоденні пошуки Баді привернули до нього увагу. Фотографіями і відео з явно породистим собакою, який живе на зупинці, не їсть та не п'є, але не пропускає жодної маршрутки, люди стали ділитися в соціальних мережах. Потім собачу біду висвітлили журналісти і про Баді дізналося ще більше людей, серед яких в результаті виявився і його господар.

З чиєїсь публікації в інтернеті чоловік дізнався, що Баді чекає його на площі Дерев'янко. Та коли господар туди приїхав, його собаки там уже не було. Виявилося, пес навідріз відмовився виходити з однієї маршрутки, в якій він з Черемушек приїхав на Котовського. Але ця розбыжнысть вже не могла перешкодити хеппі-енду зворушливої історії, який прискорила чергова невипадкова випадковість.

Коли господар не виявив свого собаки на зазначеній зупинці, йому несподівано зателефонувала незнайома одеситка, яка побачила його номер телефону в інтернет-статті про загубленого Баді. Жінка повідомила Сергію, що на даний час його собака їде з нею в маршрутці і вони знаходяться в іншому районі міста.

"Я попросив цю дівчину притримати Баді і поїхав до них. Так, через два місяці пошуків, його вдалося знайти", – розповів журналістам господар пса.

Тепер Баді знову вдома, де за два місяці майже втратили надію його знайти. Проте більше Баді обіцяють не втрачати.

В Одесі пес-потеряшка повернувся додому через два місяці Facebook / Наташенька Натулька

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, кінь, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал