В Одессе ограничили работу ночных клубов: детали

В Одессе решили ввести ограничения в работе развлекательных заведений, в том числе ночных клубов. Причиной является высокая угроза жизни и здоровью людей, вызванная агрессией государства-террориста РФ против Украины.

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Об этом говорится в приказе "О некоторых вопросах гражданской защиты населения в Одесской области в условиях правового режима военного положения" от 14 июня 2023, отметили на официальном сайте города. Решение было принято совместно начальником Одесской ОВА Олегом Кипером и командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуардом Москалевым.

Согласно приказу, в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы запрещено:

– хозяйственную деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности в сферах обслуживания и развлечений, в частности, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению;

– использование световых и/или подобных световым средств, ухудшающих демаскировальные признаки территории;

– использование звукового оборудования, аппаратуры, аккустических систем и/или других музыкальных средств;

– обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;

– пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и/или лиц без гражданства.

Напомним: также в Одессе запретили посещение и купание на пляжах. Такой легкомысленный отдых может привести к ряду заболеваний, поскольку морская вода загрязнена после подрыва Россией Каховской дамбы.

Кроме того, муниципалитет призвал горожан не есть рыбу и морепродукты, выловленные в море, поскольку их мясо также заражено рядом вредных химических веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате атаки ВС РФ по Одесщине, совершенной в ночь на 10 июня, три человека погибли, еще 31 житель региона получил ранения. Украинцев призывали ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;

– также Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами 14 июня. В городе раздались взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения. В результате обстрела было зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

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