В Одессе возобновили подъем танкера "Делфи"

Карина Бондаренко Одесса в деталях 08:09, 9.09.2020 Обновлено: 14:27, 9.09.2020

Работы по поднятию и отбуксировке затонувшего катера "Делфи" в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения и возобновили в обед 9 сентября.

Меры предосторожности были приняты из-за порывистого ветра, что небезопасно для операции, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты подчеркнули, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.

При этом танкер продолжили облегчать – убрали оборудование с палубы, удалили трубы, лестницы и другие агрегаты. Работы по подъему "Делфи" продолжат, как только позволит погода.

Однако после 12:00 9 сентября работы по поднятию и отбуксировке "Делфи" продолжились. Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок. Безопасность – приоритет №1", – написал чиновник.

По его словам, подрядчик работает по графику, учитывая корректировки на погодные условия. И уже совсем скоро можно будет увидеть финальные результаты работы.

Работы сорвала непогода.
Думская
Поднятие танкера в Одессе приостановили.
Думская
Танкер "Делфи".
Думская
Рабочие убрали оборудование с палубы.
Думская

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