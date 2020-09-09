В Одессе возобновили подъем танкера "Делфи"
Работы по поднятию и отбуксировке затонувшего катера "Делфи" в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения и возобновили в обед 9 сентября.
Меры предосторожности были приняты из-за порывистого ветра, что небезопасно для операции, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Специалисты подчеркнули, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.
При этом танкер продолжили облегчать – убрали оборудование с палубы, удалили трубы, лестницы и другие агрегаты. Работы по подъему "Делфи" продолжат, как только позволит погода.
Однако после 12:00 9 сентября работы по поднятию и отбуксировке "Делфи" продолжились. Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок. Безопасность – приоритет №1", – написал чиновник.
По его словам, подрядчик работает по графику, учитывая корректировки на погодные условия. И уже совсем скоро можно будет увидеть финальные результаты работы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2020 года.
Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.
6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи". Он будет проходить в пять шагов.
Чиновники устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию затонувшего танкера "Делфи".