В Одесі негода зірвала підйом танкера "Делфі"

Карина Бондаренко Одеса в деталях 08:09, 9.09.2020

Роботи з підняття і відбуксирування затонулого катера "Делфі" в Одесі призупинили 8 вересня через штормове попередження.

Згідно з прогнозом синоптиків, 9 вересня пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції, повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фахівці підкреслили, що для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібно спокійна штильна погода.

При цьому танкер продовжили полегшувати – прибрали обладнання з палуби, видалили труби, сходи та інші агрегати. Роботи з підйому "Делфі" продовжать, як тільки дозволить погода.

Роботи зірвала негода.
Думская
Підняття танкера в Одесі призупинили.
Думская
Танкер "Делфі".
Думская
Робочі прибрали обладнання з палуби.
Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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Одеса Одеса в деталях

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