Море викинуло мертвого дельфіна на пляж "Отрада" в Одесі.

Труп морського ссавця виявили вранці 5 березня відпочиваючі, пише видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі на березі моря виявили загиблого дельфіна Думська

Як розповіли в місцевому дельфінарії, експерти якого завжди виїжджають на подібного роду інциденти, загиблий дельфін відносився до виду азовка.

"Наш тренер і ветеринар вже на місці. Вони оглядають труп тварини, щоб встановити точну причину смерті, – розповіла головний тренер дельфінарію Олена Колмогорова. – У цьому місці кілька років тому вже був подібний випадок. Там є дірка в хвилерізі, і ослаблені дельфіни в пошуках їжі припливають занадто близько до берега, а вибратись вже не можуть".

Фахівці відзначають, що останнім часом спостерігається зростання загибелі китоподібних в природному середовищі.

"Це і захворювання, і нестача їжі, і забрудненість акваторії, загибель в сітках", – додала Колмогорова.

Фахівці дуже не рекомендують доторкатися до загиблої тварині, і при її виявленні в першу чергу дзвонити до відповідних служб – в дельфінарій або в ДСНС.

В Одесі на березі моря виявили загиблого дельфіна Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі над морем зняли фантастичне явище.

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