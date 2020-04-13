В Одессе пациентов с COVID-19 будут лечить и изолировать на борту санитарного катера ВМС Украины.

Катер "Сокаль" готов к приему больных, если таковые будут среди экипажей судов и кораблей, стоящих в Практической гавани одесского порта, сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В случае прибытия больного его осмотрят, возьмут необходимые образцы для анализов, после чего будет приниматься решение о тактике лечения и дальнейшей госпитализации.

Катер "Сокаль" уже обеспечен необходимыми медикаментами, продуктами питания, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

На борту имеется два изолятора – общий и для размещения тяжелых больных, оборудованных душевыми и операционной с оборудованием для измерения температуры, давления, пульса и так далее.

В Одессе "коронавирусных" больных будут лечить на судне ВМС Украины Информпортал Минобороны Украины

Санитарный катер "Сокаль" ВМС Украины предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. В нем есть медчасть, отделенная от местонахождения экипажа.

В Одессе "коронавирусных" больных будут лечить на судне ВМС Украины Информпортал Минобороны Украины

В Одессе "коронавирусных" больных будут лечить на судне ВМС Украины Информпортал Минобороны Украины

В Одессе "коронавирусных" больных будут лечить на судне ВМС Украины Информпортал Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 обнаружили у монахини в пригороде Одессы: она контактировала с сотнями прихожан.

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