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13 квітня • оновлено в 15:23
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В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

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В Одесі пацієнтів з COVID-19 будуть лікувати і ізолювати на борту санітарного катера ВМС України.

Катер "Сокаль" готовий до прийому хворих, якщо такі будуть серед екіпажів суден і кораблів, що стоять в Практичної гавані одеського порту, повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

У разі прибуття хворого його оглянуть, візьмуть необхідні зразки для аналізів, після чого буде прийматися рішення про тактику лікування і подальшу госпіталізації.

Катер "Сокаль" вже забезпечений необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами дезінфекції та індивідуального захисту.

На борту є два ізолятори – загальний і для розміщення важких хворих, обладнаних душовими та операційною з обладнанням для вимірювання температури, тиску, пульсу і так далі.

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

Інформпортал Міноборони України

Санітарний катер "Сокаль" ВМС України призначений для пошуку, евакуації і порятунку постраждалих в море. У ньому є медчастини, відокремлена від місцезнаходження екіпажу.

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

Інформпортал Міноборони України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

Інформпортал Міноборони України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України

Інформпортал Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 виявили у черниці в передмісті Одеси: вона контактувала з сотнями прихожан.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
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