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24 лютого • оновлено в 19:06
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Ураган наробив біди в Одеській області: що сталося

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Шквальний вітер 24 лютого привів до численних аварій на підстанціях і обривів ліній електропередач в Одеській області.

Станом на 18:00 знеструмлені 145 населених пункти Одещини, заявив перший віце-губернатор області В'ячеслав Овечкін.

Ураган залишив без світла 145 сіл і міст Одеської області

Ураган залишив без світла 145 сіл і міст Одеської області

Зокрема, 27 населених пунктів залишилися без світла в Білгород-Дністровському районі, по 24 – в Роздільнянському та Березівському. У Лиманському районі знеструмлено 17 населених пунктів, в Іванівському – 16, Подільському – 12, Овідіопольському – 8, Біляївському – 7, в місті Чорноморську – 2, а в Ізмаїльському районі – 1.

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Над відновленням електропостачання працюють бригади Обленерго. Рух транспорту на автодорогах регіону повністю забезпечено.

Наразі наслідки негоди ліквідують 40 бригад. Залучено 96 робітників та 57 одиниць техніки.

Повідомляється про падіння 161 дерева та пошкодження 112 автомобілів.

За попередніми прогнозами, вітер почне вщухати наприкінці доби.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали руйнівні наслідки погодного армагеддона в Одесі.

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Місце
Україна Одеса
Теги
погода НП в Одесі ураган
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