Секс-іграшки, гроші і презервативи: в Одесі накрили бордель. Фото

В Одесі правоохоронці припинили діяльність борделю, який був влаштований в спеціально орендованій для цього квартирі в центрі міста.

У ньому працювали дівчата віком від 19 до 24-х років, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі накрили бордель з повіями ГУ Нацполіції в Одеській області

З'ясувалося, що організатори влаштували приміщення необхідними для надання інтимних послуг умовами, підшукували майбутніх секс-робітниць і їх потенційних клієнтів, а також розподіляли кошти, отримані від заняття проституцією, половину з них залишаючи собі. Для сексуальної експлуатації підбиралися молоді дівчата, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі вилучено презервативи, гроші, банківські картки, блокноти з чорновими записами, секс-іграшки і інші речові докази.

За даним фактом слідчі почали виробництво по ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України ("Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією").

Одній з організаторів борделя – 25-річній уродженці Запорізької області – повідомили про підозру. Дівчину затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, тривають слідчі дії.

В Одесі накрили бордель з повіями

В Одесі накрили бордель з повіями

В Одесі накрили бордель з повіями

В Одесі накрили бордель з повіями

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві накрили бордель, який організував 19-річний юнак.

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