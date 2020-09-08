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С танкера Delfi в Одессе начали срезать конструкции и механизмы. Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Одесса в деталях
4,7 т.
С танкера Delfi срежут лишние конструкции и уберут механизмы

С танкера Delfi срежут лишние конструкции и уберут механизмы. Думская

Эвакуацию танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, снова отложили и начали срезать с него металлические конструкции и убирать механизмы.

Об этом сообщила Думская. Утром 8 сентября в машинном отделении судна обнаружили течь.

Операцию по подъему танкера и уводу в порт Черноморск опять отложили на некоторое время.

Как сообщило издание, рабочие при помощи газового аппарата срезают различные металлические конструкции. Их убирает плавкран "Атлас-4".

Рабочие срезают металлические конструкции.

Рабочие срезают металлические конструкции. Думская

А внутри танкера проводят сварочные работы.

Буксиры "Даймонд N" и "Топаз N" двое суток находятся возле танкера, при этом металлические тросы заведены на судно.

Танкер готовят к очередной попытке подъема.

Танкер готовят к очередной попытке подъема. Думская

Администрация морских портов Украины сообщила в Facebook, что сейчас судно поддерживают на плаву и ликвидируют водотечности отсеков.

Танкер поддерживают на плаву.

Танкер поддерживают на плаву. Facebook Администрации морских портов Украины

Через некоторое время сделают еще одну попытку поднят судно.

Через некоторое время сделают еще одну попытку поднят судно. Facebook Администрации морских портов Украины

В машинном отделении обнаружили течь.

В машинном отделении обнаружили течь. Думская

"В соответствии с хорошей морской практикой, после подъёма и в любом случае до буксировки, судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках. Также нам предстоит убрать из судна большое количество ила и мусора (включая механизмы судна), сместившегося на правый борт и создающего нежелательный крен", – сказано в сообщении.

С танкера уберут много мусора и ила.

С танкера уберут много мусора и ила. Думская

С Delfi уберут механизмы.

С Delfi уберут механизмы. Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, затонувшего в Черном море в прошлом году.Он будет проходить в пять шагов.

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УкраинаОдессаКрушение танкера Delfi у Одессы
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