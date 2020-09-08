С танкера Delfi в Одессе начали срезать конструкции и механизмы. Фото

С танкера Delfi срежут лишние конструкции и уберут механизмы. Думская
Эвакуацию танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, снова отложили и начали срезать с него металлические конструкции и убирать механизмы.
Об этом сообщила Думская. Утром 8 сентября в машинном отделении судна обнаружили течь.
Операцию по подъему танкера и уводу в порт Черноморск опять отложили на некоторое время.
Как сообщило издание, рабочие при помощи газового аппарата срезают различные металлические конструкции. Их убирает плавкран "Атлас-4".
Рабочие срезают металлические конструкции. Думская
А внутри танкера проводят сварочные работы.
Буксиры "Даймонд N" и "Топаз N" двое суток находятся возле танкера, при этом металлические тросы заведены на судно.
Танкер готовят к очередной попытке подъема. Думская
Администрация морских портов Украины сообщила в Facebook, что сейчас судно поддерживают на плаву и ликвидируют водотечности отсеков.
Танкер поддерживают на плаву. Facebook Администрации морских портов Украины
Через некоторое время сделают еще одну попытку поднят судно. Facebook Администрации морских портов Украины
В машинном отделении обнаружили течь. Думская
"В соответствии с хорошей морской практикой, после подъёма и в любом случае до буксировки, судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках. Также нам предстоит убрать из судна большое количество ила и мусора (включая механизмы судна), сместившегося на правый борт и создающего нежелательный крен", – сказано в сообщении.
С танкера уберут много мусора и ила. Думская
С Delfi уберут механизмы. Думская
Как сообщал OBOZREVATEL, В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, затонувшего в Черном море в прошлом году.Он будет проходить в пять шагов.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!