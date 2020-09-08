З танкера Delfi в Одесі почали зрізати конструкції й механізми. Фото

З танкера Delfi зріжуть зайві конструкції і приберуть механізми. Думська

Евакуацію танкера Delfi, який сів на мілину біля берегів Одеси, знову відклали й почали зрізати з нього металеві конструкції і прибирати механізми.

Про це повідомила Думська. Вранці 8 вересня в машинному відділенні судна виявили протікання.

Операцію з підйому танкера й відведення в порт Чорноморськ знову відклали на деякий час.

Як повідомило видання, робітники за допомогою газового апарату зрізають різні металеві конструкції. Їх прибирає плавкран "Атлас-4".

Робочі зрізають металеві конструкції. Думська

А в середині танкера проводять зварювальні роботи.

Буксири "Даймонд N" і "Топаз N" дві доби перебувають біля танкера, водночас металеві троси заведені на судно.

Танкер готують до чергової спроби підйому. Думська

Адміністрація морських портів України повідомила в Facebook, що зараз судно підтримують на плаву і ліквідують водотічність відсіків.

Танкер підтримують на плаву. Facebook Адміністрації морських портів України

За деякий час зроблять ще одну спробу підняти судно. Facebook Адміністрації морських портів України

У машинному відділенні виявили протікання. Думська

"Відповідно до хорошої морської практики, після підйому і в будь-якому разі до буксирування судно повинно відстоятися не менше ніж 24 години з контролем рівня в танках. Також нам належить прибрати з судна велику кількість мулу і сміття (зокрема й механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен", – сказано в повідомленні.

З танкера приберуть багато сміття й мулу. Думська

З Delfi приберуть механізми. Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 6 вересня почали фінальний етап робіт із підняття й відбуксирування танкера Delfi, що затонув у Чорному морі торік. Він буде проходити в п'ять кроків.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!