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З танкера Delfi в Одесі почали зрізати конструкції й механізми. Фото

Борис Бондар
Борис Бондар
Одеса в деталях
4,8 т.
З танкера Delfi зріжуть зайві конструкції і приберуть механізми

З танкера Delfi зріжуть зайві конструкції і приберуть механізми. Думська

Евакуацію танкера Delfi, який сів на мілину біля берегів Одеси, знову відклали й почали зрізати з нього металеві конструкції і прибирати механізми.

Про це повідомила Думська. Вранці 8 вересня в машинному відділенні судна виявили протікання.

Операцію з підйому танкера й відведення в порт Чорноморськ знову відклали на деякий час.

Як повідомило видання, робітники за допомогою газового апарату зрізають різні металеві конструкції. Їх прибирає плавкран "Атлас-4".

Робочі зрізають металеві конструкції.

Робочі зрізають металеві конструкції. Думська

А в середині танкера проводять зварювальні роботи.

Буксири "Даймонд N" і "Топаз N" дві доби перебувають біля танкера, водночас металеві троси заведені на судно.

Танкер готують до чергової спроби підйому.

Танкер готують до чергової спроби підйому. Думська

Адміністрація морських портів України повідомила в Facebook, що зараз судно підтримують на плаву і ліквідують водотічність відсіків.

Танкер підтримують на плаву.

Танкер підтримують на плаву. Facebook Адміністрації морських портів України

За деякий час зроблять ще одну спробу підняти судно.

За деякий час зроблять ще одну спробу підняти судно. Facebook Адміністрації морських портів України

У машинному відділенні виявили протікання.

У машинному відділенні виявили протікання. Думська

"Відповідно до хорошої морської практики, після підйому і в будь-якому разі до буксирування судно повинно відстоятися не менше ніж 24 години з контролем рівня в танках. Також нам належить прибрати з судна велику кількість мулу і сміття (зокрема й механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен", – сказано в повідомленні.

З танкера приберуть багато сміття й мулу.

З танкера приберуть багато сміття й мулу. Думська

З Delfi приберуть механізми.

З Delfi приберуть механізми. Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 6 вересня почали фінальний етап робіт із підняття й відбуксирування танкера Delfi, що затонув у Чорному морі торік. Він буде проходити в п'ять кроків.

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