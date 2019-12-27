Попытка №14: в Одессе вновь попытаются продать стадион “Черноморец”

Одесский спортивный комплекс “Черноморец” вновь станет предметом торга. Аукцион по продаже арены назначен на 15 января будущего года.

Чашу стадиона с целым рядом сопутствующих зданий выставят на продажу за 733 миллиона гривен, сообщается на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе вновь попытаются продать стадион “Черноморец” korrespondent.net

“Общая площадь нежилой недвижимости, расположенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80 289 кв м. Стадион “Черноморец” – наибольший на юге Украины”, – отмечается в сообщении.

Кроме самой спортивной арены, комплекс включает в себя помещения бизнес-центра, отеля, ресторана, фитнес-клуба, а также подземный паркинг и хозяйственные пристройки. Минувшим летом суд снял арест с помещений спортивной арены, что позволило вновь выставить стадион на продажу.

В Одессе вновь попытаются продать стадион “Черноморец” 24tv.ua

Спортивный комплекс “Черноморец” пытались продать уже 13 раз. Его пытаются приватизировать, чтобы погасить долги пребывающего в стадии ликвидации “Имэксбанка”, имущество которого, включая недвижимость, также выставлено на продажу.

С декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал обанкротившийся банк нескольким десяткам компаний, связанных с экс-нардепом от Партии регионов Леонидом Климовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался продать одесский стадион "Черноморец" за 3,67 миллиардов гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!