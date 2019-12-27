Спроба №14: в Одесі знову спробують продати стадіон "Чорноморець"

Одеський спортивний комплекс "Чорноморець" знову стане предметом торгу. Аукціон з продажу арени призначений на 15 січня наступного року.

Чашу стадіону з цілою низкою супутніх будівель виставлять на продаж за 733 мільйона гривень, повідомляється на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі знову спробують продати стадіон "Чорноморець" korrespondent.net

"Загальна площа нежитлової нерухомості, розташованої в історичному центрі Одеси, яка продається єдиним лотом – 80 289 кв. м. Стадіон "Чорноморець" – найбільший на півдні України", – відзначається в повідомленні.

Крім самої спортивної арени, комплекс включає в себе приміщення бізнес-центру, готелю, ресторану, фітнес-клубу, а також підземний паркінг та господарські прибудови. Минулого літа суд зняв арешт з приміщень спортивної арени, що дозволило знову виставити стадіон на продаж.

В Одесі знову спробують продати стадіон "Чорноморець" 24tv.ua

Спортивний комплекс "Чорноморець" намагалися продати вже 13 разів. Його намагаються приватизувати, щоб погасити борги "Імексбанку", майно якого, включаючи нерухомість, також виставлено на продаж.

З грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням по кредитах, які видав збанкрутілий банк кільком десяткам компаній, пов'язаних з екс-нардепом від Партії регіонів Леонідом Клімовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагався продати одеський стадіон "Чорноморець" за 3,67 мільярдів гривень.

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