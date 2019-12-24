Поліцейська романтика: в Одесі коп оригінально запропонував коханій руку і серце. Відео

Одеський поліцейський зробив пропозицію своїй дівчині біля головної міської ялинки на Думській площі під світлове шоу мигалок патрульних машин.

Поруч з авто стояли колеги Ромео в формі, за дією також спостерігало безліч перехожих. Про це повідомив telegram-канал xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дівчина на деякий час здивувалася, а потім кинулася до улюбленого на шию і сказала "так". Глядачі привітали пару оплесками.

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