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24 грудня • оновлено в 13:26
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Поліцейська романтика: в Одесі коп оригінально запропонував коханій руку і серце. Відео

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Одеський поліцейський зробив пропозицію своїй дівчині біля головної міської ялинки на Думській площі під світлове шоу мигалок патрульних машин.

Поруч з авто стояли колеги Ромео в формі, за дією також спостерігало безліч перехожих. Про це повідомив telegram-канал xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Дівчина на деякий час здивувалася, а потім кинулася до улюбленого на шию і сказала "так". Глядачі привітали пару оплесками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, незвичайними наслідками обернулася для Одеси надмірно тепла зима – в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова розцвіла калина.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси любов
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