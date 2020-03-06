Пасажирські поїзди напрямком № 24/23 Одеса-Москва і № 122/121 Миколаїв-Київ-Рівне будуть супроводжувати працівники поліції.

Ці потяги були обрані для спільного проекту "Укрзалізниці" та Нацполіції через найбільшу кількість зафіксованих правопорушень. Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Поїзд Одеса-Москва будуть супроводжувати поліцейські

"Розвиток співпраці з Національною поліцією є важливою складовою реалізації програми "Назустріч клієнту", – заявив член правління компанії "УЗ" Марчін Целеєвській.

У поїздах "Укрзалізниці" не було поліцейського супроводу 7 років. Воно було скасовано навесні 2013 року через низьку ефективність.

Поїзд Одеса-Москва за підсумками 2019 року став третім за прибутковістю серед міжнародних напрямків "УЗ".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з поїзда Київ-Москва зняли жінку з симптомами коронавірусу, а всіх пасажирів вагона відправили на карантин.

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