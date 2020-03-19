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19 березня • оновлено в 16:34
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Підозра на коронавірус в Одесі: лікарі повідомили результати тестів

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ГРВІ та грип виявили у всіх пацієнтів, які тестуються на коронавірус в Одеській області. Всі результати виявилися негативними.

Одеська інфекціонна лікарня отримала першу партію експрес-тестів для діагностики, з яких 30 вже використані, пише Dumskaya.

З першої, отриманої Одесою партії тестів на коронавірус вже використані 30. Жодного випадку зараження не виявлено.

Нагадаємо, перші 50 експрес-тестів прибули до Одеси 18 березня. Очікується отримання ще 4 тисяч.

Підозра на коронавірус в Одесі: лікарі повідомили результати тестів

Підозра на коронавірус в Одесі: лікарі повідомили результати тестів

omr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі городяни перекрили трамвайну колію, заблокувавши рух трамваїв на селищі Котовського. Люди протестують проти обмежень за кількістю перевезених міським транспортом пасажирів, введених владою в зв'язку з карантином через коронавируса.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
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