На пляже в Затоке отдыхающим продают фальшивые креветки. Видео

В курортном поселке Затока под Одессой отдыхающим продали фальшивые тигровые креветки. Покупательница заявила, что они были сделаны из желатина.

Женщина записала соответствующее видео, в котором пожаловалась на схему обмана туристов на пляже. Роликом в пятницу, 30 июля, поделился Telegram-канал "Одесса как она есть" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"История о том, как нас развели на море", – начала свое видео отдыхающая.

Женщина показа товар, который она купила. Туристы взяли сразу много креветок. Отдыхающая призналась, что их соблазнил внешний вид – креветки были большими, красивыми, с яркими красными полосами.

Видео дня

"Ну стоили конечно немало", – сказала автор ролика, но не уточнила, сколько именно она заплатила за подделку.

Продавщица, как отметила туристка, ничего не сказала о том, из чего именно сделан деликатес.

"Как же мы расстроились, когда они оказались из желатина", – рассказала женщина. Она предположила, что креветки сделали, залив желатиновую массу в специальные формочки.

Туристка также показала, что креветки – очень плотной консистенции, даже разломать их было трудно. Продали товар в простом целлофановом пакетике, никакой маркировки там не было.

На каком именно пляже произошел этот инцидент, не уточняется.

"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о креветках царских, вареных, вкуснейших, в Затоке. Из желатина", – пошутил местный Telegram-канал.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поселок Затока в Одесской области – одно из самых популярных направлений отдыха в Украине. Черное море возле курорта мелкое, поэтому днем вода прогревается до +25 градусов. О самых лучших пляжах населенного пункта можно почитать в нашем материале.