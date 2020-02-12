Знову весна: синоптики порадували жителів Одеси прогнозом погоди

Жителів Одеси і області в середу, 12 лютого, очікує тепла погода, а небо буде ясним.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вітер західний, 9-14 м/с, місцями шквальні пориви до 20 м/с.

Денна температура повітря досягне 8-10 °С тепла, а вночі опуститься до 0 °С.

За народною традицією, 12 лютого відзначається Собор учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста. Погоду цього дня передвіщав місяць: якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на сиру погоду: “Вітер здійнявся — до сирого року”. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Україні можлива аномальна погода.

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