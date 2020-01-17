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17 января • обновлено в 18:02
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Одевайтесь потеплее: синоптики пообещали Одессе холодные выходные

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В Одессе на выходных похолодает. Температура воздуха по ночам опустится до -4. Днем будет не теплее +3 градусов. Осадков не ожидается, но солнце будет скрыто за облаками

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Без морозов и снега: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Скорость северного и северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление будет составлять около 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 70 до 90 %.

Температура морской воды у побережья Одессы – +5 градусов.

Синоптики пообещали Одессе холодные выходные

Синоптики пообещали Одессе холодные выходные

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нынешняя зима не радует одесситов снегом и вьюгами. Но и туманы в Одессе бывают красивыми.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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