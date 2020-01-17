Одягайтеся тепліше: синоптики пообіцяли Одесі холодні вихідні

В Одесі на вихідних похолодає. Температура повітря вночі опуститься до -4. Днем буде не тепліше +3 градусів. Опадів не очікується, але сонце буде приховано за хмарами

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Швидкість північного і північно-східного вітру не перевищить 10 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 770 мм ртутного стовпа. Відносна вологість повітря буде коливатися від 70 до 90%.

Температура морської води біля узбережжя Одеси – +5 градусів.

Синоптики пообіцяли Одесі холодні вихідні meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нинішня зима не радує одеситів снігом і хуртовинами. Але і тумани в Одесі бувають красивими.

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