Одягайтеся тепліше: синоптики пообіцяли Одесі холодні вихідні

В Одесі на вихідних похолодає. Температура повітря вночі опуститься до -4. Днем буде не тепліше +3 градусів. Опадів не очікується, але сонце буде приховано за хмарами
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Швидкість північного і північно-східного вітру не перевищить 10 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 770 мм ртутного стовпа. Відносна вологість повітря буде коливатися від 70 до 90%.
Температура морської води біля узбережжя Одеси – +5 градусів.
Синоптики пообіцяли Одесі холодні вихідні
meteo.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нинішня зима не радує одеситів снігом і хуртовинами. Але і тумани в Одесі бувають красивими.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся