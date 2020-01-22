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22 січня • оновлено в 15:02
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Одесу і область попередили про снігову негоду: коли чекати

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В Одесі та області вночі та вдень у четвер, 23 січня, очікується мокрий сніг з дощем. Опади припиняться тільки ввечері.

Пориви північно-західного вітру можуть досягати 20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі складе від 0 до +2 градусів. Днем – від +3 до +5.

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Атмосферний тиск становитиме 763 мм ртутного стовпа. Відносна вологість – близько 70%.

Одесу і область попередили про снігову негоду

Одесу і область попередили про снігову негоду

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нинішня зима не радує одеситів снігом і хуртовинами. Але і тумани в Одесі бувають гарними.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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