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24 декабря • обновлено в 13:22
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Обеспечение безопасности: в Одесский порт зашел корабль НАТО. Фото с коптера

1.3т
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В Одессу утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец "Росс". Несмотря на сильный туман, он успешно пришвартовался к одному из дальних причалов порта.

Как сообщает "Думская", это тридцатый заход корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Эсминец "Росс" был спущен на воду в 1996 году. Корабль носит имя капитана Дональда Росса, который проявил героизм, отражая атаку японцев на Перл-Харбор в 1941 году.

Длина эсминца 154 метра, ширина 20. Он может развивать скорость до 32 узлов. Экипаж состоит из 337 человек.

Вооружен различными артиллерийскими и ракетными системами, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун". Также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", которые способны нести ядерные боеголовки.

В Одесский порт зашел корабль НАТО

В Одесский порт зашел корабль НАТО

В Одесский порт зашел корабль НАТО

В Одесский порт зашел корабль НАТО

В Одесский порт зашел корабль НАТО

В Одесский порт зашел корабль НАТО

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО – Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы НАТО
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Кор Павел
Кор Павел
Когда Одесса будет российской, там и следа натовского не будет
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Вот те на.ох новость.зашел набрать врды и откачать сцаки?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Корабль носит имя капитана Дональда Росса, который проявил героизм, отражая атаку японцев на Перл-Харбор в 1941 году. --- это был чистой воды рагульский героизм, линкор "Невада", на котором служил Росс не произвел не одного выстрела, просто отваливал с гавани и сел на мель -- пендосы объявили это перемогой --- ничего не напоминает из недавней истории?
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