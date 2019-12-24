Заради безпеки: в Одеський порт зайшов корабель НАТО. Фото з коптера

В Одесу вранці 24 грудня зайшов американський ракетний есмінець "Росс". Незважаючи на сильний туман, він успішно пришвартувався до одного з найвіддаленіших причалів порту.

Як повідомляє "Думська", це 30-й візит корабля НАТО в Чорне море цьогоріч, з них 15 були до Одеси (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Есмінець "Росс" був спущений на воду в 1996 році. Корабель носить ім'я капітана Дональда Росса, який відомий своїми героїчними вчинками, відображаючи атаку японців на Перл-Гарбор у 1941 році.

Есмінець завдовжки 154 м, завширшки 20 м. Він може розвивати швидкість до 32 вузлів. Екіпаж складається з 337 осіб.

Озброєний різними артилерійськими і ракетними системами, зокрема протикорабельними ракетами "Гарпун". Також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", які здатні нести ядерні боєголовки.

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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