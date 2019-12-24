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24 грудня • оновлено в 13:26
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Заради безпеки: в Одеський порт зайшов корабель НАТО. Фото з коптера

1.3т
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В Одесу вранці 24 грудня зайшов американський ракетний есмінець "Росс". Незважаючи на сильний туман, він успішно пришвартувався до одного з найвіддаленіших причалів порту.

Як повідомляє "Думська", це 30-й візит корабля НАТО в Чорне море цьогоріч, з них 15 були до Одеси (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Есмінець "Росс" був спущений на воду в 1996 році. Корабель носить ім'я капітана Дональда Росса, який відомий своїми героїчними вчинками, відображаючи атаку японців на Перл-Гарбор у 1941 році.

Есмінець завдовжки 154 м, завширшки 20 м. Він може розвивати швидкість до 32 вузлів. Екіпаж складається з 337 осіб.

Озброєний різними артилерійськими і ракетними системами, зокрема протикорабельними ракетами "Гарпун". Також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", які здатні нести ядерні боєголовки.

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

В Одеський порт зайшов корабель НАТО

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси НАТО
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Кор Павел
Кор Павел
Когда Одесса будет российской, там и следа натовского не будет
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Вот те на.ох новость.зашел набрать врды и откачать сцаки?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Корабль носит имя капитана Дональда Росса, который проявил героизм, отражая атаку японцев на Перл-Харбор в 1941 году. --- это был чистой воды рагульский героизм, линкор "Невада", на котором служил Росс не произвел не одного выстрела, просто отваливал с гавани и сел на мель -- пендосы объявили это перемогой --- ничего не напоминает из недавней истории?
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