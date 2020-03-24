На Одессу надвигается шквальный ветер и мороз: прогноз погоды на 25 марта

Прогноз погоды в Одессе на 25 марта не обрадует горожан.

Синоптики предупреждают о сильном шквальном ветре, ночных морозах и желтом уровне опасности, сообщили в муниципальном департаменте мэрии со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе похолодает omr.gov.ua

В частности, с 20:00 24 марта до 20:00. 25 марта по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ожидается сильный северо-восточный шквальный ветер с порывами до 20-25 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла.

По Одесской области также переменная облачность, без осадков, шквальный ветер. Температура воздуха ночью 1-6°С мороза, днем 4-9°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Согласно народной традиции, 25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называли Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходил снежный покров, а почва полностью оттаивала. С этого дня уже можно сеять редис. В старину замечали: если 25 марта туман, то будет большой урожай.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей стране идет резкое похолодание.

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