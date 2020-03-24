На Одесу насувається шквальний вітер і мороз: прогноз погоди на 25 березня

Прогноз погоди в Одесі на 25 березня не обрадує містян.

Синоптики попереджають про сильний шквальний вітер, нічні морози та жовтий рівень небезпеки, повідомили в муніципальному департаменті мерії з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі похолодає omr.gov.ua

Зокрема, з 20:00 24 березня до 20:00. 25 березня по Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Очікується сильний північно-східний шквальний вітер з поривами до 20-25 м/с. Температура вночі 1-3 °С морозу, вдень 5-7 °С тепла.

По Одеській області також мінлива хмарність, без опадів, шквальний вітер. Температура повітря вночі 1-6 °С морозу, вдень 4-9 °С тепла. На автошляхах області видимість добра.

За народною традицією, 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, по всій країні йде різке похолодання.

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