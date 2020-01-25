На Одесщине в банк вернули крупную сумму, утерянную инкасаторами. Фото

Житель Одесской области вернул в банк 200 тысяч гривен, которые потерял экипаж инкасаторского автомобиля. Пакет с деньгами случайно выпал из машины.

Необычная находка поджидала работника КП "Муниципальная страж" города Южный возле жилого дома на улице Химиков, пишет местное издание Уuzhny.info (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку. Но деньги оказались настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.

Как выяснилось позже, пакет, в котором находились 200 тысяч гривен, случайно выпал из инкасаторского автомобиля.

На Одесщине в банк вернули крупную сумму, утерянную инкасаторами yuzhny.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года жительница села Шевченково на юге Одесской области нашла на мусорной свалке матрас, внутри которого была зашита крупная сумма денег. Несмотря на бедность, она не присвоила найденный клад себе, а отдала его в местную церковь – Иоанно-Богословский храм УПЦ МП

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!