На Одещині в банк повернули велику суму, загублену інкасаторами. фото

Житель Одеської області повернув в банк 200 тисяч гривень, які втратив екіпаж інкасаторського автомобіля. Пакет з грошима випадково випав з машини.

Незвичайна знахідка чекала працівника КП "Муніципальна варта" міста Южний біля житлового будинку на вулиці Хіміків, пише місцеве видання Уuzhny.info (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пакет з грошима чоловік відразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт. Але гроші виявилися справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

Як з'ясувалося пізніше, пакет, в якому знаходилися 200 тисяч гривень, випадково випав з інкасаторскіе автомобіля.

На Одещині в банк повернули велику суму, загублену інкасаторами yuzhny.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового року мешканка села Шевченкове на півдні Одеської області знайшла на смітнику матрац, усередині якого була зашита велика сума грошей. Незважаючи на бідність, вона не привласнила знайдений скарб собі, а віддала його до місцевої церкви – Іоанно-Богословський храм УПЦ МП

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