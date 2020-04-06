Жители Одесской области устроили митинг из-за односельчанина, который вернулся из Европы в разгар карантина.

Инцидент произошел в селе Ракулово Балтского района Одесщины. Соответствующее видео с места событий выложил в сеть родственник молодого человека (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине устроили бунт против односельчанина, вернувшегося из-за границы

Как видно на кадрах, жительницы села устроили "теплый прием" матери приезжего заробитчанина, с криками и руганью требуя, чтобы ее сын убрался из населенного пункта.

В то же время родственники парня объясняли, что ее сын проехал 4 границы, где прошел множество проверок и анализов, и является здоровым. .

Кроме того, по приезду в Украину парень заполнил документы о добровольной самоизоляции именно по этому адресу.

Вместе с тем, жители не вняли доводам и обратились в полицию, которая однако не нашла ничего противозаконного в действиях матери и сына.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине может закончиться не раньше середины мая.

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