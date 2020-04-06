Головна Новини
6 квітня • оновлено в 14:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

На Одещині влаштували бунт проти односельця, який повернувся з-за кордону. Відео

544
Читати матеріал російською

Жителі Одеської області влаштували мітинг через односельця, який повернувся з Європи в розпал карантину.

Інцидент стався в селі Ракулове Балтського району Одещини. Відповідне відео з місця подій виклав в мережу родич молодої людини (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На Одещині влаштували бунт проти односельця, який повернувся з-за кордону

На Одещині влаштували бунт проти односельця, який повернувся з-за кордону

Як видно на кадрах, жительки села влаштували "теплий прийом" матері приїжджого заробітчанина, з криками і лайкою вимагаючи, щоб її син забрався з населеного пункту.

У той же час родичі хлопця пояснювали, що її син проїхав 4 кордону, де пройшов безліч перевірок і аналізів, і є здоровим. .

Крім того, по приїзду в Україну хлопець заповнив документи про добровільну самоізоляцію саме за цією адресою.

Разом з тим, жителі не почули факти та звернулися в поліцію, яка не знайшла нічого протизаконного в діях матері і сина.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні може закінчитися не раніше середини травня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси інфекція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
истинные пукраинцы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Одеса Одеса в деталях

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги