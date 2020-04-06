Жителі Одеської області влаштували мітинг через односельця, який повернувся з Європи в розпал карантину.

Інцидент стався в селі Ракулове Балтського району Одещини. Відповідне відео з місця подій виклав в мережу родич молодої людини (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На Одещині влаштували бунт проти односельця, який повернувся з-за кордону

Як видно на кадрах, жительки села влаштували "теплий прийом" матері приїжджого заробітчанина, з криками і лайкою вимагаючи, щоб її син забрався з населеного пункту.

У той же час родичі хлопця пояснювали, що її син проїхав 4 кордону, де пройшов безліч перевірок і аналізів, і є здоровим. .

Крім того, по приїзду в Україну хлопець заповнив документи про добровільну самоізоляцію саме за цією адресою.

Разом з тим, жителі не почули факти та звернулися в поліцію, яка не знайшла нічого протизаконного в діях матері і сина.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні може закінчитися не раніше середини травня.

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