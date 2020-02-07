На Одещині чиновники вкрали в дітей 7 млн ​​грн: подробиці скандалу

На Одещині чиновники протягом двох років привласнювали 7 млн гривень бюджетних коштів, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Учасники організованої групи крали з бюджету гроші, оформлюючи різні види соціальних виплат та допомоги на дітей, яких не існувало, що нібито народилися поза установами охорони здоров'я, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Чиновники на Одещині вкрали у дітей 7 мільйонів kiev.sq.com.ua

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Слідство вважає, що ймовірна організаторка "схеми" залучила до скоєння злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації Одеської області та заступника керівника територіального відділення банківської установи.

Розслідування цієї справи контролює Офіс генерального прокурора,

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в іншому районі Одеської області чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень.

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