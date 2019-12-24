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24 грудня • оновлено в 14:55
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На Одещині бідна жінка знайшла на смітнику купу грошей і віддала у церкву

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Мешканка села Шевченкове на півдні Одеської області знайшла на смітнику матрац, усередині якого була зашита велика сума грошей.

Незважаючи на бідність, вона не привласнила знайдений скарб собі, а віддала його до місцевої церкви – в Іоанно-Богословський храм УПЦ МП, повідомляє OBOZREVATEL.

Точна сума знайдених грошей невідома. За словами місцевих жителів, це "не мільйон, але сума пристойна".

На Одещині знайшли скарб у старому матраці (ілюстрація)

На Одещині знайшли скарб у старому матраці (ілюстрація)

vesti-ua.net

"Наш батюшка Василь оголосив у церкві, що якщо знайдеться господар, нехай прийде і гроші повернуть. Але господаря в живих уже немає, а ті, кому дісталося його майно і різні пожитки, відвезли це все на смітник і про гроші навіть не знали, тому й викинули їх разом із мотлохом", – розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі.

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За свідченням сусідів, жінка, яка знайшла гроші, дуже чесна і богобоязлива, але дуже бідна. На місцеве сміттєзвалище вона ходить збирати речі або залишки викинутих продуктів – цибулі, картоплі тощо.

Місцеві жителі вже попросили настоятеля храму віддати гроші жінці, яка їх знайшла, щоб вона витратила всю суму на власні потреби.

Зі свого боку у храмі повідомили, що на знайдений скарб не претендують, а найближчим часом зберуть Раду церкви, запросять туди сім'ю, що знайшла гроші, і на ній вирішать, що з ними робити.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час археологічних досліджень знайшли унікальний скарб.

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Місце
Україна Одеса
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Слободянюк Елена
Слободянюк Елена
Ну да, лучше ПОПоше на мерс отдать, а ты голодай, даже если в детский приют отдать, все равно дети деликатесы и красивой одежды не увидят!А вот помочь тяжело больным детям- это было бы разумно, через какой то проверенный фонд
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