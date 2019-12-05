"Прицепил флаг п*рашки": украинский моряк поделился криком души о "русском мире" в Одессе

Освобожденный из российского плена моряк ВМСУ Андрей Эйдер возмутился из-за того, что по Одессе спокойно разъезжают фанаты "русского мира". Так, на улицах родного города защитник заметил машину с украинскими номерами, на которой висел российский флаг.

О неприятном инциденте Герой написал на личной странице в Facebook и удивился, почему это возможно в стране, которая ведет войну с Российской Федерацией.

"Иду по городу и вижу такую картину. Едет себе по дороге обычный "Мерседес", года примерно 2007. Не на "бляхах", а на наших номерах. Смотрю, а на зеркало водитель прицепил флажок, к сожалению, не наш, а "п*рашки". Сфотографировать не успел. Вот у меня возникает вопрос – как эта машина может свободно передвигаться по Украине?" – негодует Эйдер.

Андрей Эйдер

В комментарии под его постом также развернулась активная дискуссия. Украинцы выразили недовольство в связи с такими откровенными выпадами сепаратистов.

"Есть такие. На юге особенно часто встречаются. К сожалению", "Им мир любой ценой", "Далеко не уедет, сволочь!", "Это существо обязательно найдет своего "фотографа"!", "Веселые, брат, времена наступили... А еще "веселее" не за горами. Мир любой ценой = Малороссия на всю Украину", "А интересно, если бы по Московии ездила машина с украинским флагом, что было бы?", "Больно за этим всем смотреть. Они уничтожают не только себя, но и всю Украину!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова рассказала о том, как на нее набросился таксист-сепаратист в Одессе. Поводом для конфликта стало украиноязычие телеведущей. За это он обозвал ее и остальных украинцев "фашистами".

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