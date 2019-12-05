"Причепив прапор п*рашки": український моряк поділився криком душі про "русскій мір" в Одесі

Звільнений з російського полону моряк ВМСУ Андрій Ейдер обурився через те, що Одесою спокійно роз'їжджають фанати "русского міра". Так, на вулицях рідного міста захисник помітив машину з українськими номерами, на якій висів російський прапор.

Про неприємний інцидент Герой написав на особистій сторінці у Facebook і здивувався, чому це можливо в країні, яка веде війну з Російською Федерацією.

"Іду по місту і бачу таку картину. Їде собі по дорозі звичайний "Мерседес", року приблизно 2007. Не "бляхах", а на наших номерах. Дивлюся, а на дзеркало водій причепив прапорець, на жаль, не наш, а "п*рашки". Сфотографувати не встиг. Ось у мене виникає питання – як ця машина може вільно пересуватися Україною?" – обурюється Ейдер.

Андрій Ейдер

У коментарі під його постом також розгорнулася активна дискусія. Українці висловили невдоволення у зв'язку з такими відвертими випадами сепаратистів.

"Є такі. На півдні особливо часто зустрічаються. На жаль", "Їм мир за всяку ціну", "Далеко не поїде, сволота!", "Ця істота обов'язково знайде свого "фотографа"!", "Веселі, брате, часи настали... А ще "веселіші" не за горами. Мир за всяку ціну = Малоросія на всю Україну", "А цікаво, якби по Московії їздила машина з українським прапором, що було б?", "Боляче за цим всім спостерігати. Вони знищують не тільки себе, але і всю Україну!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова розповіла про те, як на неї накинувся таксист-сепаратист в Одесі. Приводом для конфлікту стала україномовність телеведучої. За це він обізвав її та інших українців "фашистами".

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