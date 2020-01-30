Мокрый снег и дождь: синоптик удивила погодой на Одесщине 31 января

Последний день января может принести жителям Одесской области существенные осадки.

31 января в Украине ожидается приход атмосферного фронта с мокрым снегом и дождями. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Погода в Одессе

"К вечеру осадки дойдут до Одесской области", – отметила она.

Вместе с тем, судя по представленной синоптиком карте атмосферного фронта, он заденет лишь самую северную часть Одесской области.

Атмосферный фронт в Украине Facebook Натальи Диденко

В то же время по Одессе, как свидетельствуют данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается температура ночью 0-2 °C мороза, днем ​​5-7 °C тепла. Вечером возможен дождь с мокрым снегом.

По народной традиции 31 января почитается память святителей Афанасия (Панаса) и Кирилла. Этот день называли "Афанасий-ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы, что зафиксировано в поговорках: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос". Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Погода в Одессе meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали глобальный прогноз погоды на следующие 5 лет.

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