Мокрий сніг та дощ: синоптик здивувала погодою на Одещині 31 січня

Останній день січня може принести жителям Одеської області істотні опади.

31 січня в Україні очікується прихід атмосферного фронту з мокрим снігом і дощами. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Погода в Одесі

"До вечора опади дійдуть до Одеської області", – зазначила вона.

Разом з тим, судячи з представленої синоптиком мапі атмосферного фронту, він зачепить лише північну частину Одеської області.

Атмосферний фронт в Україні Facebook Наталії Діденко

У той же час по Одесі, як свідчать дані Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується температура вночі 0-2 °C морозу, вдень 5-7 °C тепла. Ввечері можливий дощ з мокрим снігом.

За народною традицією 31 січня вшановується пам'ять святителів Афанасія та Кирила. Цей день називали “Панас Ломоніс”, оскільки стояли люті Афанасієві морози. Це зафіксовано й в приказках: “Ломоніс морозить ніс”, “Прийшов Панас Ломоніс — бережи щоки та ніс”. Якщо цього дня був пурпуровий захід сонця, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу і вітру. Погоду передбачали і ворони: якщо вони летіли зграями, слід було готуватись до сильних морозів.

Погода в Одесі meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали глобальний прогноз погоди на наступні 5 років.

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