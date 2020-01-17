Марк, Лев і Ніколь: названі найпопулярніші дитячі імена в Одесі

Міністерство юстиції України у відповідь на журналістський запит оприлюднило список найбільш популярних імен для новонароджених в Одесі за підсумками 2019 року.

Серед чоловічих імен, які користувалися популярністю в минулому році, рідкісними для Одеського регіону можна вважати імена Марк, Лев, Назар, Давид, Матвій, Тимофій, Тимур, Данило, Ростислав, повідомляє видання 048.ua.

Найпопулярніші імена для новонароджених в Одесі www.048.ua

В іншому ж – це стандартні, відомі всім чоловічі імена. Серед них Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Володимир, Георгій, Гліб, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Ілля, Кирило, Максим, Михайло, Микита, Олександр, Роман, Сергій.

Серед жіночих імен незвичайними для Одеси є імена Каміла, Емілія, Аріна, Злата, Мія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Кіра. Також одеситок називали і звичними всім іменами, такими як Аліса, Аліна, Анастаcія, Ангеліна, Анна, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Єва, Єлизавета, Дар'я, Ірина, Катерина, Кіра, Христина, Ксенія, Марія, Лілія, Наталія, Николь, Олександра, Поліна, Софія, Юлія, Яна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в бебі-бокси для новонароджених в Україні додали речей.

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