Кто будет развлекать одесситов на Новый год: названы главные звезды

В Одессе на Думской площади в Новогоднюю ночь споют "Леприконсы" и "НеАнгелы". Здание мэрии при этом будет служить своеобразным экраном, на котором будет транслироваться световое шоу – так называемый видеомаппинг.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на исполнительного директора компании "Fish Can Fly" Александра Холоденко.

"Мы подготовили большое 3D лайт-шоу, видеомаппинг, разработали различные световые решения. Таким образом, мы попытаемся ввести новые эталоны празднования Нового года в Одессе", — сказал Холденко.

Вести праздник будет шоумэн дядя Жора. Также предусмотрен красочный салют.

По информации директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, много праздничных мероприятий пройдет в Одессе и до 31 декабря.

Так, уже 19 декабря на Думской площади откроют главную елку города. В этот же день в 16.00 там появится Святой Николай со сладкими подарками.

27 и 28 декабря новогодние мероприятия пройдут в парках Шевченко, Победы и Горького. 21, 25, 27 и 28 декабря в Горсаду будут работать ярмарки и проходить выступления, приуроченные к католическому Рождеству. 25 декабря в Летнем театре стартует хоровой фестиваль и шоу Дедов Морозов из разных стран.

Также городские гуляния, приуроченные к Рождеству, пройдут в Горсаду 5, 6 и 7 января.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год 2020 жители Одессы и Одесской области смогут отдыхать четыре дня подряд, а еще четыре – в январе.

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