Хто буде розважати одеситів на Новий рік: названі головні зірки

В Одесі на Думській площі в Новорічну ніч заспівають "Лепріконси" та "НеАнгели". Будівля мерії при цьому буде служити своєрідним екраном, на якому транслюватиметься світлове шоу – так званий відеомаппінг.

Про це повідомляє Думська з посиланням на виконавчого директора компанії "Fish Can Fly" Олександра Холоденко.

"Ми підготували велике 3D лайт-шоу, відеомаппінг, розробили різні світлові рішення. Таким чином, ми спробуємо ввести нові зразки святкування Нового року в Одесі", - сказав Холоденко.

Ведучим свята буде шоумен дядя Жора. Також передбачений барвистий салют.

За інформацією директора департаменту культури і туризму Тетяни Маркової, багато святкових заходів пройдуть в Одесі і до 31 грудня.

Уже 19 грудня на Думській площі відкриють головну ялинку міста. В цей же день о 16.00 там з'явиться Святий Миколай з солодкими подарунками.

27 і 28 грудня новорічні заходи пройдуть в парках Шевченка, Перемоги та Горького. 21, 25, 27 і 28 грудня в Міському саду працюватимуть ярмарки і пройдуть виступи, приурочені до католицького Різдва. 25 грудня в Літньому театрі стартує хоровий фестиваль і шоу Дідів Морозів з різних країн.

Також міські гуляння, приурочені до Різдва, пройдуть в Міськсаду 5, 6 і 7 січня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік 2020 жителі Одеси і Одеської області зможуть відпочивати чотири дні поспіль, а ще чотири – в січні.

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