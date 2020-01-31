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31 января • обновлено в 21:10
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Из зимы – в лето: синоптики порадовали Одессу жаркими выходными

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Синоптики удивили погодой в Одессе на выходные, 1 и 2 февраля.

В то время, как на западе и севере страны будет идти снег, температура воздуха в Одессе прогреется до +14, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит от 1-3 °C тепла, днем 7-9 °C тепла.

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В воскресенье, 2 февраля, ночью и утром будет ясно, а днем появятся тучи. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Вечером ожидается дождь. При этом температура воздуха ночью – 0-5 °C тепла, а днем воздух прогреется до 12-14 °C тепла.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально теплой зимы в Одессе расцвела калина, а также распустились экзотические цветы.

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Место
Украина Одесса
Тег
погода
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