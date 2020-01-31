З зими – в літо: синоптики потішили Одесу спекотними вихідними

Синоптики здивували погодою в Одесі на вихідні, 1 і 2 лютого.

У той час, як на заході і півночі країни буде йти сніг, температура повітря в Одесі прогріється до +14, повідомляє Український Гідрометцентр.

Погода в Одесі

У суботу, 1 лютого, буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликі дощі. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від 1-3 °C тепла, вдень 7-9 °C тепла.

У неділю, 2 лютого, вночі та вранці буде ясно, а вдень з'являться хмари. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Увечері очікується дощ. При цьому температура повітря вночі – 0-5 °C тепла, а вдень повітря прогріється до 12-14 °C тепла.

Прогноз погоди meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через аномально теплу зиму в Одесі розцвіла калина, а також розпустилися екзотичні квіти.

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