Еще ближе к весне: синоптики рассказали о погоде в Одессе 20 февраля

В четверг, 20 февраля, в Одессе сохранится малооблачная погода без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-4°С тепла, днем ​​3-8°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. На автодорогах видимость до 500 метров. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем до 7°С тепла на севере и до 10°С на юге области.

Согласно народным украинским традициям, в этот день почитается память преподобного Луки Элладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце "заходит красно" — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля часть Украины накроет сильными дождями.

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