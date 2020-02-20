Ще ближче до весни: синоптики розповіли про погоду в Одесі 20 лютого

У четвер, 20 лютого, в Одесі збережеться малохмарна погода без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 3-4 °С тепла, вдень 3-8 °С тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. На автошляхах видимість до 500 метрів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень до 7 °С тепла на півночі і до 10° С на півдні області.

Згідно з народними українськими традиціями, в цей день вшановується пам'ять преподобного Луки Елладського. У давнину була смачна традиція пекти в цей день пиріжки з цибулею. А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце “заходить червоно” — буде холодне літо; хмари високо — на сприятливу погоду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого частину України накриє сильними дощами.

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