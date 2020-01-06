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6 января • обновлено в 16:17
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/ Одесса в деталях

"Вместе мы сила!" Одесситы через Facebook скинулись на покупку знаменитого завода

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Одесситы за несколько часов через Facebook собрали 195 тысяч долларов, чтобы выкупить старинное заброшенное здание мастерских Унгерна-Штернберга, входящее в комплекс завода "Краян" в Одессе.

Инициировал сбор денег местный ресторатор Алекс Купер, который призвал горожан скинуться и приобрести здание знаменитого завода, объявление о продаже которого он увидел в интернете (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Заброшенное здание завода "Краян"

Заброшенное здание завода "Краян"

Facebook Алекса Купера

"Ребят, давайте скинемся и выкупим! И потом продадим вменяему человеку, который сделает там крутое пространство. Готов 10% от сумы дать! Камон! 30-50 человек по пару косарей. Ну?", – написал Купер в Facebook.

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Через некоторое время он заявил, что совместными усилиями одесситов собрано уже 30% от необходимой суммы, затем 70%, а еще через несколько часов объявил, что вся сумма собрана.

По его словам, с собственником здания уже связались и получили от него принципиальное согласие на покупку. На данном этапе выясняются все детали по территории, зданию и инженерным сетям.

В комментариях к посту одесситы массово выражали поддержку этой инициативе, отмечая, что согласны скинуться деньгами.

"Круто, красавчики!", "Шикарное здание", "Это просто wow!", "Ребята, я пенсию свою отдам, только выкупите!", "Это прекрасно! Неужели удастся спасти хоть что то из достояния одесситов?!", Вместе мы сила!", "Приятно жить в такое время!", "Лучшее начало года!", "Это нереально круто", "Обалдеть! Просто обалдеть", – писали горожане.

Справка: "Краян" (Одесский завод тяжелого краностроения им. Январского восстания) был основан в 1863 году и являлся ведущим заводом своего профиля в Российской империи и СССР. Продукция завода поставлялась более чем в 70 стран мира. С 1991 года завод практически не действует, большинство его корпусов разграблены и превратились в руины. В сентябре 2016 года Одесский городской совет купил уцелевшее админздание, входящее в комплекс завода "Краян" за 185 млн грн – там разместили т.н. "Новую мэрию Одессы".

Объявление о продаже здания завода "Краян"

Объявление о продаже здания завода "Краян"

OLX, скриншот

Внутри завода "Краян"

Внутри завода "Краян"

048.ua

Одесситы в восторге от идеи покупки завода "Краян"

Одесситы в восторге от идеи покупки завода "Краян"

Facebook Алекса Купера

Одесситы в восторге от идеи покупки завода "Краян"

Одесситы в восторге от идеи покупки завода "Краян"

Facebook Алекса Купера

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Место
Украина Одесса
Теги
приватизация соцсети новости Одессы
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