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6 січня • оновлено в 16:20
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"Разом ми сила!" Одесити через Facebook скинулися на покупку знаменитого заводу

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Одесити за кілька годин через Facebook зібрали 195 тисяч доларів, щоб викупити старовинний занедбаний будинок майстерень Унгерна-Штернберга, що входить в комплекс заводу "Краян" в Одесі.

Ініціював збір грошей місцевий ресторатор Алекс Купер, який закликав містян скинутися і купити будинок знаменитого заводу, оголошення про продаж якого він побачив в інтернеті (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Занедбаний будинок заводу "Краян"

Занедбаний будинок заводу "Краян"

Facebook Алекса Купера

"Хлопці, давайте скинемося та викупимо! І потім продамо нормальній людині, яка зробить там крутий простір. Готовий 10% від суми дати! Камон! 30-50 чоловік по пару косарів. Ну?", – написав Купер в Facebook.

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Через деякий час він заявив, що спільними зусиллями одеситів зібрано вже 30% від необхідної суми, потім 70%, а ще через кілька годин оголосив, що вся сума зібрана.

За його словами, з власником будівлі вже зв'язалися і отримали від нього принципову згоду на покупку. На даному етапі з'ясовуються всі деталі по території, будівлі та інженерних мереж.

У коментарях до посту одесити масово висловлювали підтримку цієї ініціативи, відзначаючи, що згодні скинутися грошима.

"Круто, красені!", "Шикарна будівля", "Це просто wow!", "Хлопці, я пенсію свою віддам, тільки викупите!", "Це прекрасно! Невже вдасться врятувати хоч щось з надбання одеситів?!", "Разом ми сила!","Приємно жити в такий час!","Кращий початок року!","Це нереально круто","Очманіти! Просто очманіти", – писали городяни.

Довідка: "Краян" (Одеський завод важкого кранобудування ім. Січневого повстання) був заснований в 1863 році і був провідним заводом свого профілю в Російській імперії та СРСР. Продукція заводу поставлялася більш ніж в 70 країн світу. З 1991 року завод практично не діє, більшість його корпусів розграбовані і перетворилися на руїни. У вересні 2016 року Одеська міська рада купила один з вцілілих адмінкорпусів, що входить в комплекс заводу "Краян" за 185 млн грн – там розмістили т.зв. "Нову мерію Одеси".

Оголошення про продаж будівлі заводу "Краян"

Оголошення про продаж будівлі заводу "Краян"

OLX, скріншот

Усередині заводу "Краян"

Усередині заводу "Краян"

048.ua

Одесити в захваті від ідеї покупки заводу "Краян"

Одесити в захваті від ідеї покупки заводу "Краян"

Facebook Алекса Купера

Одесити в захваті від ідеї покупки заводу "Краян"

Одесити в захваті від ідеї покупки заводу "Краян"

Facebook Алекса Купера

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі жартівники намагалися продати Boeing-737 і затонулий танкер Delfi.

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Україна Одеса
Теги
приватизація соцмережі новини Одеси
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