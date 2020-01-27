Радуватиме туристів: в Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

Евакуація танкера Delfi з одеського пляжу Дельфін займе більше трьох місяців, буде коштувати більше 20 мільйонів гривень і, швидше за все, ляже на плечі Адміністрації морських портів України.

Згідно із законом власник судна зобов'язаний прибрати його своїми силами і повинен надати план робіт до 28 січня. Але, судячи з усього, цього не станеться. Про це було заявлено на апаратній нараді в одеській мерії 27 січня, пише "Одеське життя" (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вартість евакуаційних робіт, які триватимуть не менше 100 днів, складе 20-25 мільйонів гривень. Якщо ці кошти будуть виділені навіть в терміновому порядку і роботи почнуться в березні, прибрати судно з пляжу все одно не встигнуть до початку курортного сезону.

В Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

В Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

Танкер буде як і раніше залучати екстремалів і туристів, тому в мерії мають намір встановити охорону самого судна і території пляжу.

На даний момент моніторинг морської води, який проводиться регулярно, не виявив перевищення будь-яких шкідливих речовин. Всі показники в нормі.

В Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

В Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

В Одесі порахували терміни і ціну утилізації танкера Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальні масштаби аварії танкера в Одесі будуть зрозумілі навесні. Про це в прямому ефірі на ObozTV заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!