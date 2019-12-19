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19 грудня • оновлено в 17:45
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Одесити перейшли на шорти і футболки посеред зими. Теплий фоторепортаж

1.3т
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В Одесі за 12 днів до Нового року "прописалася" справжня весна з теплою сонячною погодою.

Протягом останнього тижня денна температура повітря в місті становила від 12 до 14°С тепла. Багато одеситів зняли свої куртки і перейшли на шорти, футболки і легкі сорочки, пише Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

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Накриє пекельна спека: з'явився глобальний прогноз кліматологів щодо України

За прогнозами синоптиків, така тепла погода очікується в Одеському регіоні до самого кінця грудня.

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Odessa.online

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Аномальна спека в грудні в Одесі

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, якою буде погода на Новий рік в Україні.

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