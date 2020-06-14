Во время соревнований под Одессой пропала спортсменка: забег закончился больницей

В Одесской области во время ультрамарафона пропала одна из его участниц, член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Изначально подозревали, что девушку похитили, однако выяснилось, что она попала в больницу.

Катющеву нашли без сознания ближе к ночи и госпитализировали, сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Девушка является членом сборной Украины по суточному бегу Instargam Екатерины Катющевой

Девушка является членом сборной Украины по суточному бегу Instargam Екатерины Катющевой

Девушку обнаружили возле водоема. Отмечается, что спортсменка получила тепловой удар и переохлаждение, поскольку пролежала до ночи. Сейчас состояние ее здоровья улучшается.

Состояние здоровья Екатерины Катющевой улучшается odessitua.com

"Катю нашли по маршруту забега. Она в больнице приходит в себя", – написал в Facebook участник марафона Игорь Мишко.

Facebook Игоря Мишко

Изначально подозревали, что девушку похитили на автомобиле. На ее поиски были направлены сотрудники полиции, кинологи, спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения и прокуратура. Поисковая операция длилась до ночи и завершились после того, как правоохранители подключили специалистов уголовного блока.

К поиску привлекали спецподразделение полиции Национальная полиция

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области пропал 51-летний Шепута Дмитрий Юрьевича. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 7 июня.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!